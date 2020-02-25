СК заявил, что девушка не пострадала в ходе конфликта полицейского и таксиста под Ростовом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 февраля. /ТАСС/. Вреда здоровью 17-летней девушки, в которую рикошетом попала пуля в ходе конфликта между полицейским и таксистом в Ростовской области, нет. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщили, что сотрудник полиции во время конфликта с таксистом в городе Новошахтинске Ростовской области несколько раз выстрелил из травматического оружия, одна из пуль попала в 17-летнюю девушку, которая находилась в такси.

"В результате стрельбы одна из пуль рикошетом попала в 17-летнюю пассажирку такси. Какого-либо вреда здоровью молодой девушке причинено не было", - сообщили в СК, уточнив, что инцидент произошел 21 февраля.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что у девушки была гематома.