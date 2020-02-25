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Помощника Нагатинского прокурора Москвы задержали за взятку в 1,2 млн рублей

Следствие устанавливает других лиц, возможно причастных к совершению преступления

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали помощника Нагатинского прокурора Москвы за взятку в 1,2 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"По данным следствия, в феврале 2020 года должностное лицо надзорного ведомства при посредничестве своего знакомого в ходе прокурорской проверки соблюдения трудового и миграционного законодательства РФ склонили генерального директора одной из компаний к передаче им взятки в сумме 1,2 млн рублей за непривлечение к административной ответственности", - сообщила представитель ГСУ.

По ее словам, факт получения взятки старшим помощником Нагатинского межрайонного прокурора при участии посредника выявлен совместно с сотрудниками УФСБ по Москве и Московской области и прокуратуры. Они были задержаны 21 февраля в ходе совместной работы следователей ГСУ СК по Москве, сотрудников УФСБ и службы собственной безопасности прокуратуры.

Возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве (ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ ), проводятся водятся следственные действия, устанавливаются иные лица, возможно причастные к совершению коррупционного преступления.

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