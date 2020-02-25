В Пермском крае произошел прорыв газопровода с факельным горением

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Прорыв магистрального газопровода с факельным горением произошел в Пермском крае. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, пострадавших нет.

"В 12 км от населенного пункта Средняя Усьва произошел прорыв магистрального газопровода "Ямбург - Елец-2", после чего началось факельное горение. Угрозы населенному пункту нет", - сказал собеседник агентства.

Аварийный участок трубы перекрыт, происходит выгорание газа. "Транспортировка газа организована по резервной схеме. На потребителях ЧП не должно отразиться", - добавили в экстренных службах.

Как сообщили в региональной Единой дежурной диспетчерской службе, сейчас авария локализована.

"Локализация аварии прошла, сейчас ждут, пока выгорят остатки газа. Силы и средства ждут команды", - сказали в ЕДДС.

В новость были внесены изменения (20:46 мск) - добавлена информация о локализации.