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В Дагестане восстановлено энергоснабжение, прерванное из-за ветра

Стихия оставила без света более 80 тыс. человек

МАХАЧКАЛА, 25 февраля. /ТАСС/. Специалисты полностью восстановили прерванное ветром энергоснабжение более 81 тыс. человек в 116 населенных пунктах Дагестана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Россети Северный Кавказ".

"Энергетики "Дагестанской сетевой компании" к 19:30 мск полностью восстановили нарушенное сильным ветром энергоснабжение в горных районах Дагестана и части Махачкалы", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в восстановительных работах участвовали 156 человек в составе 45 бригад. К работам привлекалось 52 единицы спецтехники.

Из-за сильного ветра с раннего утра 25 февраля происходили массовые отключения электричества в горных районах Дагестана и некоторых микрорайонах Махачкалы. Как сообщалось ранее на сайте Минэнерго РФ, сильный ветер оставил без электричества более 81 тыс. человек в 116 населенных пунктах республики.

Теги
РоссияДагестан
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