20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ставропольском крае ветер повредил крыши 76 зданий

Стихия также оставила без света более 60 тыс. человек

СТАВРОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Сильный ветер повредил крыши 76 жилых домов и социально значимых объектов в разных районах Ставропольского края. Об этом сообщили в краевом ГУ МЧС.

"Повреждены кровли на 76 зданиях: многоквартирные дома - 17, частные домовладения - 21, социально значимые объекты - 31, прочее - 7. <…> К ликвидации последствий на территории края привлечена группировка сил и средств в составе 287 человек и 90 единиц техники", - сообщается на сайте ГУ МЧС.

Из-за усиления ветра в регионе также происходили отключения электроэнергии. Отключения коснулись 10 населенных пунктов в трех городских округах и трех районах Ставрополья. Без электроэнергии оставались более 20 тыс. домов с населением более 63,7 тыс. человек.

По данным на 19:00 мск вторника без электроснабжения остаются 1,3 тыс. домов с населением 4 тыс. человек. Планируется, что восстановительные работы будут проведены до 20:00 мск вторника.

По данным синоптиков, в Ставропольском крае во вторник 25 февраля отмечалось усиление ветра, местами с порывами до 30 м/с. 26 февраля ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

Теги
РоссияСтавропольский край
Реклама на ТАСС
В Сочи двоих детей унесло в море
По данным МЧС, их унесло в море течением реки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС