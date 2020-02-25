В Ставропольском крае ветер повредил крыши 76 зданий

СТАВРОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Сильный ветер повредил крыши 76 жилых домов и социально значимых объектов в разных районах Ставропольского края. Об этом сообщили в краевом ГУ МЧС.

"Повреждены кровли на 76 зданиях: многоквартирные дома - 17, частные домовладения - 21, социально значимые объекты - 31, прочее - 7. <…> К ликвидации последствий на территории края привлечена группировка сил и средств в составе 287 человек и 90 единиц техники", - сообщается на сайте ГУ МЧС.

Из-за усиления ветра в регионе также происходили отключения электроэнергии. Отключения коснулись 10 населенных пунктов в трех городских округах и трех районах Ставрополья. Без электроэнергии оставались более 20 тыс. домов с населением более 63,7 тыс. человек.

По данным на 19:00 мск вторника без электроснабжения остаются 1,3 тыс. домов с населением 4 тыс. человек. Планируется, что восстановительные работы будут проведены до 20:00 мск вторника.

По данным синоптиков, в Ставропольском крае во вторник 25 февраля отмечалось усиление ветра, местами с порывами до 30 м/с. 26 февраля ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.