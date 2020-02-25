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В Сочи двоих детей унесло в море

По данным МЧС, их унесло в море течением реки

СОЧИ, 25 февраля. /ТАСС/. Спасатели Сочи ищут детей, которых при попытке перейти реку унесло потоком воды в море. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России по городу Сочи.

"Поступила информация в 19:20 от диспетчерской службы 112. Сообщение о том, что двое детей пытались перейти через реку в Лазаревском районе Сочи и были снесены потоком воды в море", - сказал собеседник агентства, добавив, что на месте работают спасатели и сотрудники полиции.

По данным МЧС, на море шторм 4-5 баллов, поиск в открытом море невозможен.

Теги
РоссияКраснодарский край
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