В Сочи двоих детей унесло в море

СОЧИ, 25 февраля. /ТАСС/. Спасатели Сочи ищут детей, которых при попытке перейти реку унесло потоком воды в море. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России по городу Сочи.

"Поступила информация в 19:20 от диспетчерской службы 112. Сообщение о том, что двое детей пытались перейти через реку в Лазаревском районе Сочи и были снесены потоком воды в море", - сказал собеседник агентства, добавив, что на месте работают спасатели и сотрудники полиции.

По данным МЧС, на море шторм 4-5 баллов, поиск в открытом море невозможен.