Открытое горение на заброшенной ферме в Подмосковье ликвидировано

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Открытое горение на территории заброшенной фермы в подмосковной деревне Нижнее Мячково ликвидировано. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 20:52 объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Ранее в главке сообщали, что горят поддоны на общей площади 900 кв. метров. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, площадь пожара превысила 4 тыс. кв. метров, горели два ангара и поддоны. В 19:25 пожарные локализовали горение на площади 1,5 тыс. кв. метров. Пострадавших нет.