Власти Ставропольского края оценили предварительный ущерб от штормового ветра

СТАВРОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Предварительный ущерб от штормового ветра на Ставрополье оценивается в 60 млн рублей. В нескольких районах края повреждены жилые дома и социальные объекты, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора края.

В Ставропольском крае отмечалось усиление ветра. По данным регионального управления МЧС, порывы ветра достигали 29 м/с, что соответствует жестокому шторму по шкале Бофорта. В нескольких районах ветер создал пылевую бурю, вводились ограничения в движении автомобилей, в ряде районов произошли отключения электроэнергии.

"Более серьезная ситуация в Буденновском районе, Советском и Нефтекумском городских округах. Здесь пострадали в общей сложности до сотни жилых домов, в их числе есть и многоквартирные. Стихия нанесла ущерб и учреждениям социальной сферы - школам и детским садам, домам культуры, объектам спорта и здравоохранения <…> Ущерб от стихии оценивается на данном этапе примерно в 60 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным властей, на территории края три человека получили травмы во время шторма, всем им оказывается медицинская помощь, угрозы жизни нет. Ранее в Советском городском округе власти приняли решение о введении режима "чрезвычайной ситуации", аналогичные постановления готовят власти Буденновского района и Нефтекумского городского округа.

Представителям муниципалитетов поручено до утра среды 20 февраля провести обследования поврежденных зданий для окончательной оценки работ. Для ликвидации последствий стихии будут выделены средства из краевого бюджета. По данным ГУ МЧС по Ставропольскому краю, в ночь на среду в регионе сохранится сильный ветер, однако порывы ослабеют до 15-20 м/с.