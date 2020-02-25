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Американец попытался взорвать машину на парковке у Пентагона

Злоумышленник был задержан. Ему грозит от пяти до 20 лет тюрьмы

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Житель штата Арканзас попытался взорвать машину на парковке у здания Министерства обороны США в пригороде Вашингтона, однако был задержан полицией. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-службы Министерства юстиции США.

Согласно этим данным, 19-летнего американца Мэтью Ричардсона обнаружил на парковке у Пентагона сотрудник полиции, когда молодой человек стоял с зажигалкой в руке, пытаясь поджечь кусок ткани, вставленный в бензобак автомобиля.

После этого Ричардсон побежал, перелез через забор и скрылся на территории Арлингтонского национального кладбища. Там он вскоре был обнаружен и задержан.

Владельцем автомобиля оказался действующий военнослужащий, который с Ричардсоном знаком не был.

Задержанный должен во вторник предстать перед судом. Ему грозит от пяти до 20 лет тюрьмы, отмечает ведомство.

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США
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