Американский студент обвиняется в нападении на полицейского в Москве

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Студент из США Тревор Рид обвиняется в нападении на полицейского в Москве, совершенном с риском для жизни правоохранителя. Это следует из материалов уголовного дела в отношении американца, которые есть в распоряжении ТАСС.

"Уголовное дело возбуждено в отношении Рида, [студента] Университета Северного Техаса, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для его жизни или здоровья"). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в документах.