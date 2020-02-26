Суд в Москве решит вопрос о переводе под домашний арест экс-полицейского по делу Голунова

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в среду рассмотрит ходатайство о переводе из СИЗО под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, признавшегося в том, что подбросил наркотики журналисту Ивану Голунову. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"Ходатайство назначено к рассмотрению в 12:00 мск 26 февраля", - сказал собеседник агентства.

Ранее Коновалов признал вину и рассказал следствию, что подбросить наркотики журналисту ему приказал начальник - бывший глава отделения по борьбе с незаконным наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец. Адвокат Ляховца Алексей Коврижкин заявил ТАСС, что "Ляховец подобных указаний подчиненным не давал". Также, по словам Коврижкина, Коновалов подвергался пыткам и моральному давлению в изоляторе временного содержания.

Басманный суд 30 января арестовал Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева. Они обвиняются по статьям о превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. По версии следствия, Ляховец создал преступную группу из сотрудников полиции, они незаконно приобрели наркотические средства и в июне 2019 года подкинули их Голунову с целью незаконного привлечения его к уголовной ответственности. Мотивом послужило повышение по службе, считают в СК, таким образом наркополицейские пытались улучшить показатели своей работы.

Дело Голунова

Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков 6 июня 2019 года, 8 июня суд поместил его под домашний арест. После начавшейся общественной кампании в поддержку журналиста он был освобожден 11 июня, все обвинения с него были сняты. В то же время из МВД были уволены пятеро полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, а также начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.

19 декабря 2019 года стало известно, что по факту задержания журналиста возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Голунов был признан потерпевшим по этому делу. В феврале Голунов сообщил, что получил извинения от прокуратуры Западного округа Москвы за необоснованное уголовное преследование.

11 марта Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест трех экс-полицейских Феофанова, Уметбаева и Сергалиева, обвиняемых в превышении должностных полномочий по делу о незаконном задержании Голунова.