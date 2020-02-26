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В Подмосковье произошел крупный пожар на складах

В поселке Новый горят мешки с резиной на площади 4 тыс. кв. м

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Площадь пожара на складах в подмосковном поселке Новый составляет 4 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее в пресс-службе сообщали, что на открытой площадке загорелись тюки с резиновой крошкой на площади 500 кв. м.

По уточненным данным, мешки с резиной горят между двумя металлическими складами, внутри которых также хранится резина. На место направлена лаборатория для замера ПДК вредных веществ.

Пострадавших нет. Возгорание тушат 59 человек и 17 единиц техники.

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