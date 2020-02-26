Число убийств за время забастовки полицейских в Бразилии выросло до 170

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 февраля. /ТАСС/. Число преступлений с летальным исходом в северо-восточном бразильском штате Сеара достигло 170 с момента начала забастовки военной полиции региона. Об этом сообщил во вторник портал G1 со ссылкой на правоохранителей региона.

По информации портала, в воскресенье и понедельник погибли 25 и 23 человека соответственно. Рост числа убийств в Сеаре начался 19 февраля и совпал с началом забастовки военной полиции. Только за первые сутки этот показатель почти в пять раз превысил среднее значение с начала года. По сравнению с прошлой аналогичной акцией правоохранителей в 2012 году, длившейся неделю, число убийств увеличилось на 37%. В такой обстановке власти девяти городов штата отменили увеселительные мероприятия, приуроченные к завершающемуся во вторник по всей стране карнавалу.

По мнению министра юстиции и общественной безопасности Бразилии Сержиу Мору, который посетил Сеару в понедельник, ситуация находится под контролем властей. "Несмотря на увеличение отдельных наиболее тяжких видов преступлений, нельзя говорить о том, что на улицах творится полный беспорядок", - заявил он. Помимо Мору в Сеару также прибыл министр обороны Фернанду Азеведу-и-Силва, подчиненным которого было поручено взять на себя патрулирование в городах штата, куда было направлено 2,5 тыс. военнослужащих и бронетехника.

В регионе также находятся более 150 бойцов Национальных сил правопорядка и свыше 200 сотрудников Федеральной дорожной полиции, которые присоединились к проигнорировавшим забастовку гарнизонам полиции штата. По словам начальника управления общественной безопасности штата Андре Косты, власти уже вычислили часть заговорщиков, которые будут уволены из органов и понесут наказание в соответствии с законом. За участие в забастовке от службы отстранены 230 полицейских, еще 77 объявлены дезертирами, из них 43 арестованы.

В настоящий момент местное законодательное собрание рассматривает законопроект о повышении денежного содержания стражей правопорядка штата. Рядовому военной полиции предусмотрено постепенное увеличение заработной платы с 3,2 тыс. реалов (около 730 долларов по текущему курсу) до 4,5 тыс. реалов в месяц к 2022 году. Зарплату руководителей высшей ступени карьерной лестницы полицейских - в ранге полковника - планируется поднять с текущих 15 тыс. реалов (3,4 тыс. долларов) до 20 тыс. реалов. Свои требования об улучшении содержания местным властям предъявляют полицейские еще 10 из 27 субъектов федерации.