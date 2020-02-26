В нескольких городах Дальнего Востока эвакуируют школы из-за сообщений о минировании

ХАБАРОВСК, 26 Февраля. /ТАСС/. Сообщения о минировании поступили во все образовательные учреждения Хабаровска, об этом сообщили ТАСС в администрациях городов.

"Поступили сообщения об опасности. Решили принять превентивные меры и эвакуировать все школы, лицеи и гимназии города", - сказал представитель администрации Хабаровска.

Аналогичные сообщения поступили в образовательные учреждения Комсомольска-на-Амуре. Как пояснили ТАСС в мэрии, идет эвакуация всех школ, детей размещают в зданиях соседних соцобъектов. Кроме того, сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в две школы Владивостока, уточнили ТАСС в мэрии города.

В администрациях Биробиджана и Благовещенска также сообщают об эвакуации школ.

"Сегодня школы № 6, 14 и гимназия № 1 Биробиджана получили анонимные сообщения о том, что в зданиях заложены взрывные устройства. Все соответствующие службы города оповещены о случившемся. Детей и работников образовательных учреждений эвакуируют на безопасное расстояние", - говорится в распространенном релизе.

"Несколько общеобразовательных учреждений амурской столицы получили сигналы о наличии в зданиях взрывчатых устройств. В настоящее время в них проводится эвакуация детей. В частности, это гимназии № 1, 25, школы № 2, 5, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 22, 26, 27, 28", - сообщается на сайте администрации Благовещенска.

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об опасности для школьников, устанавливаются лица, причастные к анонимным сообщениям о минировании зданий.

В декабре прошлого года, в январе и в феврале массовые сообщения о заложенных взрывных устройствах несколько раз поступали в школы, университеты и детские сады Хабаровского края, Приморья, Амурской области и других дальневосточных регионов. Была нарушена работа сотен учреждений. Сообщения ни в одном из случаев не подтверждались.