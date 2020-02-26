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Расследование гибели моряков на глубоководном аппарате ВМФ

Источник: выгрузка активной зоны реактора подлодки "Лошарик" отложена до лета

Ранее предполагалось выполнить на "Лошарике" операцию по выгрузке атомного топлива в конце декабря прошлого года

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Специалисты Центра судоремонта (ЦС) "Звездочка" в Северодвинске начнут выгрузку активной зоны реактора поврежденной пожаром спецподлодки "Лошарик" не ранее лета. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

"Пока к работам по выгрузке активной зоны реактора с "Лошарика" не приступали. В частности из-за наличия у "Звездочки" более приоритетных заказов. Выгрузка откладывается минимум до лета", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ЦС "Звездочка" не стали комментировать предоставленную источником информацию.

Как сообщили в ноябре 2019 года ТАСС два источника в обороннно-промышленном комплексе, предполагалось выполнить на "Лошарике" операцию по выгрузке атомного топлива в конце декабря прошлого года. После должны были провести дефектацию, чтобы определить объем и сроки дальнейшего ремонта.

Пожар на атомной субмарине специального назначения АС-31 произошел 1 июля и унес жизни 14 моряков-подводников. Среди причин катастрофы СМИ называли взрыв и возгорание литиевого аккумулятора. Реактор подлолки при пожаре не пострадал. В ноябре 2019 года подлодку доставили в ЦС "Звездочка" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

Номер проекта и тактико-технические характеристики атомной глубоководной станции 1-го ранга АС-31 официально не раскрываются, известно лишь, что она не несет вооружения и может погружаться на большие глубины. Пострадавшая субмарина носит неофициальное название "Лошарик" и получила это имя из-за специфической формы корпуса, представляющего собой несколько соединенных друг с другом титановых сфер.

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РоссияРасследование гибели моряков на глубоководном аппарате ВМФ
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