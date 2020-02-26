В Иркутской области осуждены сын и мать за хищение у банка более 57 млн рублей

ИРКУТСК, 26 февраля. /ТАСС/. Суд в Иркутской области приговорил к шести и 4,5 годам лишения свободы с выплатой крупных штрафов бывшего работника банка и его мать, которые незаконно выпустили более 600 зарплатных и кредитных карт и сняли с них свыше 57 млн рублей. Об этом сообщается в среду на сайте Ангарского городского суда.

"В период с 2013 по 2016 год мужчина, пользуясь служебным положением, инициировал выпуск банком зарплатных и кредитных карт с установленными на них кредитными лимитами до 300 тыс. рублей на имена вымышленных им же лиц. Его мать снимала с банковских карт денежные средства в банкоматах Ангарска и Иркутска. Организованной группой были похищены денежные средства банка на сумму более 57 млн рублей. Приговором суда мать и сын признаны виновными, им назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом 300 тыс. рублей и 6 лет лишения свободы со штрафом 700 тыс. рублей соответственно", - говорится в сообщении.

Мужчина выпускал карты по поддельным копиям паспортов и вносил в базы данных ложные и недостоверные сведения о лицах, их месте работы, размере доходов. За три года он инициировал выпуск 624 банковских карт на 415 вымышленных лиц. Уголовное дело было возбуждено по статье о мошенничестве.

Осужденные частично признали свою вину. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Суд также постановил взыскать с них 56 млн рублей в счет возмещения ущерба банку. Частично нанесенный ущерб мужчина и его мать компенсировали до суда.