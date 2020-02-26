В Китае полиция задержала более 1,5 тыс. человек за продажу поддельных медицинских масок

ПЕКИН, 26 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Китая задержали более 1,5 тыс. человек за производство и продажу поддельных медицинских масок. Об этом сообщил в среду заместитель главы Министерства общественной безопасности КНР Ду Ханвэй.

По его словам, всего "были задержаны более 1560 человек". "Всего мы раскрыли 688 дел. Полиция изъяла более 31 млн единиц контрафактного продукта, изготовленного без соблюдения национальных и международных стандартов", - заявил Ду Ханвэй на пресс-конференции. Как отметил чиновник, стоимость конфискованного груза составляет 174 млн юаней (более $24,8 млн).

Как подчеркнул Ду Ханвэй, сотрудники органов правопорядка продолжают активно бороться с поставками на рынок поддельной и недоброкачественной продукции. Он уточнил, что полиция также будет жестко пресекать нарушения, которые приводят к повышению цен на медицинские принадлежности и негативно отражаются на транспортировке грузов, необходимых для борьбы с новым коронавирусом.

Согласно китайскому законодательству, за подделку медицинских масок полагается лишение свободы вплоть до пожизненного заключения.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в крупном китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более чем 35 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.