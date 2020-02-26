Пожар на складах с резиной в Подмосковье локализован

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание на складах с резиной в подмосковном поселке Новый на площади 4,4 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС.

"В 03:30 объявлена локализация пожара на 4400 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе сообщили, что на открытой площадке загорелись тюки с резиновой крошкой на площади 500 кв. м. Площадь пожара увеличилась до 4 тыс. кв. м, мешки с резиной горят между двумя металлическими складами, внутри которых также хранится резина.

На место направлена лаборатория для замера ПДК вредных веществ. Пострадавших нет.