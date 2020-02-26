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Число погибших в ходе столкновений в Нью-Дели достигло 17 человек

Ранены более 150 человек, среди пострадавших есть дети

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 февраля. /ТАСС/. Число погибших в ходе массовых беспорядков и столкновений в Нью-Дели, начавшихся в минувший понедельник, достигло 17. Об этом сообщили в среду журналистам представители больницы "Гуру Тег Бахадур", в которую доставляют пострадавших.

"Число убитых выросло до 17 человек", - цитирует представителя больницы информационное агентство PTI.

Ранее телеканал NDTV сообщал о 13 погибших. По его данным, ранены более 150 человек, среди пострадавших есть дети.

По информации телеканала, в ночь на среду советник премьер-министра по национальной безопасности Аджит Довал посетил офис главы полиции северо-восточного Дели, где в основном проходят столкновения, чтобы провести срочное совещание. По этим данным, столичная полиция пока отвергла предложение ввести в город войска, заявив, что располагает достаточными силами, чтобы самостоятельно справиться с ситуацией. Однако ряд СМИ указывает, что ввод военных в столицу не исключен, если правоохранителям не удастся исправить положение.

Столкновения в столице Индии вспыхнули в понедельник между группами радикально настроенной молодежи, выступающими за и против спорного закона о гражданстве. Их участники забрасывали друг друга камнями и палками, вступали в драки друг с другом и в стычки с полицией. Отмечены случаи применения огнестрельного оружия. В ходе столкновений были подожжены несколько автомобилей, магазинов и зданий, а также автозаправочная станция.

Новая редакция закона о гражданстве Индии, которая уже начала действовать, предусматривает упрощенное предоставление индийского гражданства немусульманам из ряда стран Южной Азии - Пакистана, Афганистана и Бангладеш, - если те сталкиваются с притеснениями на родине. Речь идет о лицах, исповедующих индуизм, сикхизм, джайнизм, буддизм и христианство и проживающих в этих преимущественно мусульманских странах. Поправки не касаются граждан других стран региона, в том числе Непала и Шри-Ланки, а также мусульман. Закон вызвал недовольство индийских мусульман, которые полагают, что он нарушает конституцию, провозглашающую равенство для всех вне зависимости от религии. Несогласные с законом с декабря проводят протесты по всей стране, нередко перерастающие в беспорядки.

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Индия
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