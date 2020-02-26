К поиску унесенных течением в море подростков в Сочи привлекли авиацию МЧС

СОЧИ, 26 февраля. /ТАСС/. Вертолет Ка-32 со спасателями на борту начал мониторинг акватории для поиска двух подростков, которых при попытке перейти реку вброд в Лазаревском районе Сочи унесло течением в море. Также для поисков подростков в Чёрное море вышел катер со спасателями. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В 07:15 взлетел борт МЧС России, вертолет с 4 спасателями на борту. Будет проводиться мониторинг акватории", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на борту вертолета находятся спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО), идет наращивание группировки. Всего к поискам привлечено 154 человека личного состава от Единой государственной системы, 17 единиц техники, включая авиацию МЧС. "В море на поиск пропавших подростков вышел катер. На борту находятся два спасателя ЮРПСО МЧС", - добавили в ведомстве.

Сообщение о том, что двое детей пытались перейти через реку Псезуапсе и были снесены потоком воды в море, поступило в 25 февраля в 19:20 от диспетчерской службы 112. Вечером поиски осложнялись тем, что из-за волнения на море, поиск в открытом море был невозможен. Поиск продолжался всю ночь.