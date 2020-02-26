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Следователи установили личности унесенных течением в море подростков в Сочи

По предварительным данным, мальчикам по 15 лет

СОЧИ, 26 февраля. /ТАСС/. Следственные органы на Кубани установили личности двух подростков, которых накануне при попытке перейти реку вброд в Лазаревском районе Сочи унесло течением в Черное море - они 2005 года рождения, являются местными жителями. Об этом ТАСС в среду сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

Сообщение о том, что двое детей пытались перейти через реку Псезуапсе и были снесены потоком воды в море в Лазаревском районе в Сочи, поступило в 25 февраля в 19:20 от диспетчерской службы "112". Вечером поиски осложнялись тем, что из-за волнения на море поиск был невозможен. Поиск продолжался всю ночь, утром в среду на поиски детей вылетел вертолет МЧС и направлен катер со спасателями.

"По предварительным данным, вечером 25 февраля 2020 года двое мальчиков 2005 года рождения переходили вброд устье реки Псезуапсе в поселке Лазаревском, после чего оступились и упали, в результате чего течением реки их вынесло в акваторию Черного моря. Оба являются местными жителями", - сказали в ведомстве.

Теги
РоссияКраснодарский край
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