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ФСБ пресекла вооруженное нападение подростков на школу в Саратове

Их мотивом была месть, они планировали убить около 40 человек, сообщили в спецслужбе
© ЦОС ФСБ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. ФСБ задержала в Саратове двух 14-летних подростков, планировавших совершить вооруженное нападение на школу. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Организаторами пресеченного нападения являются два гражданина РФ 2005 года рождения, состоявшие в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида", - сообщили в ЦОС.

"Подростки задержаны на территории одного из заброшенных бомбоубежищ, где они хранили в тайнике обрез охотничьего ружья", - сообщили в спецслужбе. Кроме того, по данным ФСБ, они планировали использовать самодельные зажигательные смеси, рецепты которых нашли в Интернете.

Следственным управлением СК РФ по Саратовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК России (приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц).

"Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения", - сообщили в ФСБ. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

По данным ФСБ, мотивом подростков была месть, они планировали убить около 40 человек.

Теги
РоссияСаратовская область
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