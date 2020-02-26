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СК: задержанным за подготовку нападения на школу в Саратове - 14 и 15 лет

Решается вопрос об избрании им меры пресечения

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет России намерен выяснить условия, толкнувшие задержанных в Саратове двух подростков на подготовку вооруженного нападения на школу. Как отмечается в сообщении на сайте СК, возраст задержанных - 14 и 15 лет.

"Следователями оба несовершеннолетних задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения", - сообщили в СК. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в ФСБ сообщили, что задержанные двое подростков состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида. Их задержали на территории одного из заброшенных бомбоубежищ, где они хранили в тайнике обрез охотничьего ружья. Кроме того, по данным ФСБ, они планировали использовать самодельные зажигательные смеси, рецепты которых нашли в интернете.

Следственным управлением СК РФ по Саратовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц").

Теги
РоссияСаратовская область
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