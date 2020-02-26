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В Москве участника "Правого сектора" Пирожка приговорили к четырем годам колонии

Он будет отбывать наказание в колонии общего режима с ограничением права пользования интернетом и администрирования групп в течение трех лет
Игорь Пирожок Сергей Метелица/ТАСС
Описание
Игорь Пирожок
© Сергей Метелица/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Суд приговорил к четырем годам колонии задержанного в Москве участника украинской организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) Игоря Пирожка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

"Вступил в законную силу приговор Второго Западного окружного военного суда в отношении гражданина Украины Игоря Пирожка, 1968 года рождения, активного участника украинской праворадикальной организации "Правый сектор", запрещенной на территории РФ в связи с осуществлением экстремистской деятельности", - сообщили в УФСБ.

Пирожка признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 282.2, ч. 2 ст. 282.2 и ч. 2 ст. 205.2 УК России (организация и участие в деятельности экстремистской организации, оправдание террористической деятельности). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима с ограничением права пользования интернетом и администрирования групп в течение трех лет.

В ходе судебного заседания он частично признал вину, отказавшись комментировать детали уголовного дела.

Пирожок был задержан 9 апреля 2019 года в Московском регионе сотрудниками ФСБ и МВД. В ходе предварительного следствия установлено, что в 2014 году он под псевдонимом Роман Чирка вступил на Украине в состав "Правого сектора", где из местных сторонников националистических идей создал отряд "Хорти" ("Борзые") для ведения партизанской войны против России. В то же время Игорь Пирожок был ярым противником воссоединения Крыма с Россией и сторонником Майдана.

В январе 2018 года он прибыл в Московский регион, где проживал по различным конспиративным адресам и распространял идеологические и агитационно-пропагандистские материалы "Правого сектора" с целью вовлечения граждан РФ в деятельность организации. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 282.2 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ и предъявлено обвинение. В ходе обысков по местам жительства и его работы изъята литература, символика, обмундирование и снаряжение "Правого сектора", а также агитационные пропагандистские материалы.

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