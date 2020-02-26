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Генпрокуратура направила в суд дело руководителей амурской колонии, где сидел Цеповяз

В колонии, где отбывал срок осужденный, были допущены нарушения режима, которые позволили Цеповязу питаться крабами, красной икрой и жарить шашлыки
Описание
© Евгений Епанчинцев/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении руководства амурской колонии, где отбывал наказание осужденный по делу банды Цапков Вячеслав Цеповяз и где были допущены нарушения режима, которые позволили ему питаться крабами, красной икрой и жарить шашлыки. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Заместитель Генерального прокурора РФ Игорь Ткачев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника исправительной колонии № 3 УФСИН России по Амурской области и его заместителя. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Ивановский районный суд Амурской области", - сообщили в ведомстве.

Фигуранты обвиняются по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). По данным следствия, руководители колонии с 2011 по 2015 год на ее территории незаконно организовали пасеки, птичники, автосервисы и сувенирные цеха. Для трудоустройства на эти производственные объекты они заключили договоры со знакомыми и родственниками заключенных. К работам обвиняемые незаконно привлекли ряд осужденных, в том числе Вячеслава Цеповяза, создали им привилегированные условия отбывания наказания, досрочно снимали взыскания, дополнительно предоставляли свидания и возможность получения передач, а также изменяли строгие условия содержания на более лояльные.

Фото с застолья

Осенью 2018 года в интернете появились фотографии Цеповяза из колонии, сидящего с компанией за столом, заставленном блюдами с крабами и шашлыками. В Федеральной службе исполнения наказаний России заявляли, что эти снимки датируются 2015 годом.

Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. По данным СК, банда Сергея Цапка орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. На ее счету 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Сервера Аметова.

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