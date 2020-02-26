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Три человека пострадали при выбросе аммиачной селитры на заводе в Ижевске

Получивших ожоги средней степени рабочих доставили в Первую республиканскую клиническую больницу

ИЖЕВСК, 26 февраля. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате выброса аммиачной селитры на Ижевском механическом заводе (входит в группу компаний "Калашников"), сообщили ТАСС в среду в пресс-службе группы компаний.

"26 февраля 2020 года на территории Ижевского механического завода произошёл несчастный случай. В результате выброса аммиачной селитры в объеме около 10 литров пострадали три человека", - говорится в сообщении. Пострадавших с ожогами средней степени тяжести доставили в Первую республиканскую клиническую больницу Ижевска.

В группе компаний уточнили, что сейчас проводится служебное расследование и выясняются причины произошедшего.

В ГУ МЧС России по региону корреспонденту ТАСС уточнили, что угрозы жизни и здоровью граждан в связи с ЧП нет, ситуация находится под контролем специалистов.

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