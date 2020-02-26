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В Ульяновске ученик напал с ножом на учительницу

Возбуждено уголовное дело

УЛЬЯНОВСК, 26 февраля. /ТАСС/. В Ульяновске школьник напал на учительницу с ножом, возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Дело завели по факту покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, 15-летний ученик школы нанес кухонным ножом проникающее ранение в область живота 59-летней учительнице около 10 часов 26 февраля. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, оперативный штаб по расследованию дела возглавил руководитель следственного управления СК России по Ульяновской области.

Назначены судебные экспертизы, устанавливаются свидетели и очевидцы, идет проверка условий жизни ученика.

Теги
РоссияУльяновская область
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