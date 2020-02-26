Историку Соколову предъявили новое обвинение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Следствие предъявило новое обвинение историку Олегу Соколову, арестованному по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Как сообщил в среду ТАСС адвокат Соколова Александр Почуев, обвинение предъявлено за незаконное хранение оружия.

"Было предъявлено обвинение по этой статье (ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконное хранение оружия" - прим. ТАСС). Мой подзащитный не спорит с этим. Он сам добровольно выдал [следствию] обрез, который, отмечу, не был приобретен накануне убийства, а, можно сказать, достался ему по наследству", - сказал Почуев.

Он также отметил, что следствие по делу близится к концу.

"Скорее всего, дело историка Соколова окажется в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга к началу апреля этого года", - сказал он.