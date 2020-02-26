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"Шамана" Диас-Струкова признали виновным в контрабанде наркотиков

Согласно тексту вердикта присяжных, обвиняемый достоен снисхождения

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Присяжные в Мособлсуде вынесли обвинительный вердикт "шаману" Даниэлю Сиксто Диас-Струкову, признав его виновным в контрабанде наркотиков и покушении на их сбыт в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Присяжные вынесли обвинительный вердикт, признав Диас-Струкова виновным", - сказали в пресс-службе. При этом, согласно тексту вердикта, обвиняемый признан достойным снисхождения.

Согласно материалам, оглашенным ранее в суде, 45-летний мужчина имеет гражданства России, Перу и Испании. В Перу он получил соответствующие навыки, чтобы называть себя знахарем и целителем.

Три года назад Диас-Струков был задержан в аэропорту Шереметьево с 11 бутылками вещества, которое сам он назвал "кровью дракона". Экспертиза показала, что это сильнодействующий галлюциноген, запрещенный в России. В ходе обыска в квартире обнаружили кокаин и психоделики. По словам Диаса-Струкова, эти вещества были необходимы для исцеления людей.

Диас-Струков обвиняется в контрабанде наркотических средств (п. "б" ч. 4 ст. 229.1 УК РФ) и покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Теги
Россия
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