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В Москве задержали мужчину, стрелявшего из охолощенного автомата рядом с жилыми домами

Инцидент произошел на Воротынской улице

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали подозреваемого в стрельбе на северо-западе Москвы. Как сообщила ТАСС замруководителя пресс-службы столичного ГУ МВД Екатерина Гузь, мужчина стрелял в воздух рядом с жилыми домами, после чего начал фотографироваться.

"В полицию обратилась 33-летняя женщина. Она сообщила, что у подъезда дома на Воротынской улице стреляет неизвестный мужчина. В ходе проверочных мероприятий сотрудник полиции задержал подозреваемого. Им оказался 31-летний местный житель. Установлено, что молодой человек вместе со знакомыми приехал на автомобиле к месту своего жительства. Разгружая вещи из автомобиля, он достал предмет, похожий на автомат, и произвел несколько выстрелов в воздух. После этого он стал фотографироваться", - сказала Гузь.

По ее словам, согласно проведенному исследованию изъятое оружие является автоматом отечественного производства и относится к списанному охолощенному оружию, пригодному для имитации отдельных выстрелов.

"Дознанием отдела МВД России по району Куркино Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ ("Хулиганство"). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - заключила Гузь.

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