В три районных суда Москвы поступили анонимные сообщения с угрозами взрывов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Анонимные сообщения с угрозами взрывов поступили в три районных суда Москвы, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах.

"Поступили анонимки об угрозах взрывов в Коптевском, Головинском и Измайловском судах, они проверяются", - сказал собеседник агентства. Посетителей эвакуировали.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна угроза не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".