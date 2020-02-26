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Два автовокзала в Москве эвакуировали из-за сообщений о "минировании"

Информация о заложенных взрывных устройствах поступила в автовокзалы "Южные ворота" и "Северные ворота"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Столичные автовокзалы "Южные ворота" и "Северные ворота" эвакуировали после получения анонимных сообщений об угрозе взрыва. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Автовокзалы "Южные ворота" и "Северные ворота" проверяют после анонимных сообщений о заложенных в зданиях взрывных устройствах. Проведена эвакуация", - рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что из-за сообщений об угрозе взрыва в столице эвакуировано четыре районных суда.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна угроза не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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Россия
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