В Сочи обследовали 24 км берега Черного моря при поисках пропавших детей

ТАСС, 26 февраля. Площадь поисков пропавших детей, которых во вторник в Сочи унесло в море во время шторма, увеличилась вдвое и составила 24 км. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о том, что двое детей пытались перейти через реку Псезуапсе и были снесены потоком воды в море в Лазаревском районе в Сочи, поступило 25 февраля в 19:20 от диспетчерской службы "112". Вечером поиски осложнялись волнением на море, ночью они были возобновлены. Поиск продолжался всю ночь, утром в среду на поиски детей вылетел вертолет МЧС, направлены два катера со спасателями. Как сообщал журналистам ранее начальник управления МЧС по городу Сочи Сергей Скрыльников, площадь поиска составляла 12 кв. км.

"Обследовано 24 км береговой линии. Авиация МЧС России провела облет 12 600 кв. м", - говорится в сообщении ГУ МЧС.

По словам Скрыльникова, поиски детей ведутся на участке берега от поселка Солоники до поселка Аше. На месте происшествия круглосуточно дежурит бригада скорой помощи, с родителями пропавших детей работают психологи. В поисках задействована группа спасателей в составе 200 человек и 17 единиц специальной техники. Также вдоль берега патрулируют около 50 волонтеров, в числе которых казаки и местные жители.

"Без помощи местного населения и волонтеров поисковые мероприятия было бы осуществлять гораздо сложнее. Действуют по береговой полосе, работают группы по 4-5 человек, которые осуществляют патрулирование", - сказал журналистам начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Вадим Снегирев.

Скрыльников добавил, что оперативная обстановка стабильная. Ситуация находится на контроле главы города Сочи Алексея Копайгодского.

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