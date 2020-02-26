Во Владимирской области ликвидировали нарколабораторию

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. МВД России в ходе масштабной операции ликвидировала во Владимирской области нарколабораторию, организованную гражданами Украины, изъяли тонну наркотиков. Об этом в среду на расширенном заседании коллегии МВД сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

"В результате проведенных во Владимирской области оперативных мероприятий пресечена деятельность нарколаборатории, изъята почти тонна наркотиков. Задержаны четыре гражданина Украины, занимавшихся их изготовлением, и шесть межрегиональных курьеров", - сказал он.

В МВД России уточнили, что наркотики из лаборатории распространяли в городах Приволжского, Сибирского и Уральского федеральных округов. Спецмероприятия проводились на протяжении пяти месяцев. Сотрудники полиции изъяли около тонны наркотического средства альфа-PVP, более 1800 кг прекурсоров, свыше 80 единиц лабораторного оборудования, в том числе два химических реактора объемом по 100 л каждый, а также банковские карты, ноутбуки и смартфоны.

Нарколаборатория была развернута на цокольном этаже дома в Александровском районе Владимирской области, там было изъято 368 кг наркотического средства, еще 30 кг наркотика нашли в тайнике в лесу, в одном из гаражей хранилось 197 сорокалитровых канистр, каждая из которых была наполнена наркосодержащей жидкостью. Позже экспертиза показала, что общая масса сухого остатка наркотического средства, находившегося в растворенном виде в канистрах, составила 578 кг.

В МВД сообщили, что участники наркопроизводства с начала 2018 года по сентябрь 2019 года синтезировали наркотики в арендованном доме во Внуковском сельском поселении Московской области. На территории одного из участков сотрудники полиции обнаружили тайник с аналогичным наркотическим средством массой 7,6 кг.

Задержанных заключили под стражу.