В Перми росгвардеец спас двух детей, провалившихся под лед

ПЕРМЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Двое детей провалились под лед реки Кама в Кировском районе Перми. Сотрудник Росгвардии помог несовершеннолетним выбраться на берег. Об этом в среду сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по региону.

"Заместитель командира взвода роты полка Управления вневедомственной охраны Перми Управления Росгвардии по Пермскому краю прапорщик полиции Роман Шпулинг спас двух несовершеннолетних детей, провалившихся под лед реки Кама. В районе ул. Кировоградская, 72 росгвардеец услышал детские крики о помощи, в 30-ти метрах от берега под лед провалились двое мальчиков, громко кричали и звали на помощь", - сказано в сообщении.

После того как Шпулинг спас и обогрел детей в автомобиле, он доставил их в отдел полиции, откуда их забрали родители.