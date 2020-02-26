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Глава МВД назвал число выявленных в 2019 году коррупционеров

К ответственности за коррупционные преступления в прошлом году привлечены 9 тыс. человек, рассказал Владимир Колокольцев

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Количество выявленных в России коррупционных преступлений в 2019 году составило 24 тыс., к ответственности привлечены 9 тыс. человек. Об этом в среду на расширенной коллегии МВД сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

"Выявлено 24 тыс. коррупционных деяний, каждое третье из них совершено в крупном или особо крупном размере", - сказал он. "К ответственности были привлечены 9 тыс. лиц, в том числе занимающие высокое должностное положение", - сообщил глава МВД.

Теги
Колокольцев, Владимир АлександровичРоссия
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