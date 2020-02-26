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Экс-замглавы района Петербурга стала фигурантом дела о коррупции

По версии следствия, начальник сектора контроля и координации деятельности образовательных учреждений администрации при получении взятки согласовывала свои действия с бывшей замглавы района Еленой Кочкиной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Бывшая заместитель главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга стала фигурантом уголовного дела о коррупции, по которому в начале февраля в администрации прошли обыски, а также была задержана ее сотрудница и бизнесмен, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

"Установлено, что к совершению преступления по факту получения взятки причастна бывшая заместитель главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга. В настоящее время с ней проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения и предъявлении ей обвинения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом расследования дела, фигурантом стала бывшая замглавы администрации района Елена Кочкина, которая уволилась по собственному желанию после начала следственных действий.

О задержании сотрудников администрации и обысках стало известно 6 февраля. Следователи задержали двух человек - начальника сектора контроля и координации деятельности образовательных учреждений администрации Татьяну Светушкову и бизнесмена Александра Фильчагина. По версии следствия, Светушкова получила от Фильчагина взятку на сумму не менее 7,5 млн рублей за заключение контрактов администрацией с фирмами бизнесмена.

Светушкова стала фигурантом дела о получении взятки, в отношении бизнесмена возбудили уголовное дело за дачу взятки. По решению суда Светушкову отправили под домашний арест, вину она полностью признала. Фильчагина заключили в СИЗО, вину он признал частично.

По версии следователей, Светушкова при получении взятки согласовывала свои действия с бывшей замглавы района Кочкиной. Упоминание о Кочкиной уже удалено с сайта администрации, однако на архивной странице указывается, что она курировала работу администрации по сфере образования.

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