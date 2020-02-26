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Аэропорты Домодедово и Шереметьево проверяют после анонимных сообщений о "минировании"

Эвакуация не проводилась

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Кинологи проверяют столичные аэропорты Домодедово и Шереметьево, которые были "заминированы" неизвестными. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Проверяются сообщения о минировании аэропортов Шереметьево и Домодедово, они работают штатно, эвакуации нет", - сказал собеседник агентства.

Также после аналогичных анонимных сообщений проверяются пять районных судов столицы: Коптевский, Головинский, Измайловский, Перовский и Басманный. Сотрудники и посетители из них были эвакуированы. Кроме того, угрозы поступили в московские автовокзалы "Южные ворота" и "Северные ворота", пассажиры эвакуированы. Был "заминирован" и храм Христа Спасителя.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна угроза не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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Россия
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