Следствие просит арестовать подростков, подозреваемых в подготовке убийств в Саратове

САРАТОВ, 26 февраля. /ТАСС/. Следствие ходатайствует об аресте подростков, подозреваемых в подготовке к массовым убийствам в саратовской школе. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Волжского районного суда.

"Поступили материалы дела... следствие ходатайствует об избрании меры пресечении в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что рассмотрение ходатайства будет проходить в закрытом режиме.

В среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили о задержании двух подростков, состоявших в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида, которые планировали совершить вооруженное нападение на школу. На допросе, видеозапись которого распространил ЦОС ФСБ, один из двоих задержанных подростков сообщает, что планировал убить из мести около 40 человек.

Следственным управлением СК РФ по Саратовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц"). Как отмечается в сообщении на сайте СК, возраст задержанных - 14 и 15 лет.