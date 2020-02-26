Бывший замглавы Росгвардии в Самаре приговорен к 12 годам колонии за взятку

САМАРА, 26 февраля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Самары признал виновным и приговорил к 12 годам колонии бывшего заместителя начальника Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова по делу о получении крупной взятки, сообщили ТАСС в региональной прокуратуре в среду.

"Приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, назначен штраф в 220 млн рублей, лишен звания полковника", - сказала собеседница агентства.

Сазонов был задержан с поличным при получении взятки в июле 2018 года в ресторане "Vacuum" в Самаре. Было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Как выяснилось в ходе судебного процесса, Сазонов с 2008 года ежемесячно получал незаконное вознаграждение за покровительство частной охранной организации, которая фактически осуществляла охрану членов ОПГ "Законовские". Кроме того, по мнению следователей, Сазонов с 2015 года получал от главы ООО "Арт-инвест", осуществляющего фотосъемки в роддомах, ежемесячное незаконное вознаграждение за беспрепятственную работу и возможность заключать договоры с медицинскими учреждениями. Общая сумма взяток превышает 30 млн рублей.

Во время процесса Сазонов признал, что действительно получал незаконное вознаграждение от директора фотостудии, при этом отметил, что реального содействия не оказывал. Часть денег главе "Арт-инвест" компенсированы.