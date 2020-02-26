"Аэрофлот" опроверг информацию о выкатывании Boeing 737 за пределы ВПП

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Посадка самолета Boeing 737 авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево была штатной, борт не выкатывался за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Аэрофлота" в среду.

"Информация о выкатывании самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в Шереметьево не соответствует действительности. Посадка и руление прошли штатно", - отметили в компании.

При этом представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова сообщила ТАСС, что транспортная прокуратура начала проверку в связи с выкатыванием самолета. "Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с выкатыванием воздушного судна в аэропорту Шереметьево. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, проверку проводит Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, по ее результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сказала Короткова. Она добавила, что информация о выкате самолета именно за пределы взлетно-посадочной полосы проверяется.

Ранее в экстренных службах сообщили ТАСС, что самолет, совершавший рейс из Берлина, после посадки во время рулежки выкатился со взлетно-посадочной полосы. По словам источника, пострадавших нет. В авиационных службах уточнили, что сама посадка прошла штатно. Аэропорт работает в обычном режиме.