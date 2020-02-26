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Дела в отношении экс-министра Михаила Абызова

Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-министру Абызову

Он будет находиться под стражей до 26 марта

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду признал законным продление ареста бывшему министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в крупном мошенничестве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Выслушав мнения сторон, суд постановил отклонить жалобу защиты Абызова на продление ему срока содержания под стражей и оставил решение первой инстанции без изменения", - зачитала решение судья. Ранее Басманный суд Москвы продлил арест бывшему министру до 26 марта.

Абызов был задержан и арестован в марте 2019 года. Ему вменяется создание преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ), отмывание денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ), незаконное предпринимательство (ст. 289 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Теги
Абызов, Михаил АнатольевичРоссияДела в отношении экс-министра Михаила Абызова
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