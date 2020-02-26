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Башню "Федерация Восток" "Москвы-Сити" проверяют после сообщения с угрозой взрыва

Из здания эвакуировали 1,1 тыс. человек

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Около 1,1 тыс. человек эвакуированы из башни "Федерация Восток" "Москвы-Сити" после анонимного сообщения с угрозой взрыва. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Башню "Федерация Восток" проверяют кинологи после анонимного сообщения об угрозе взрыва. На время проверки из здания выведены около 1,1 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также проверяют башню "Федерация Запад", из нее эвакуация не проводится.

Ранее после аналогичных анонимных сообщений проверяются пять районных судов столицы: Коптевский, Головинский, Измайловский, Перовский и Басманный. Сотрудники и посетители из них были эвакуированы. Кроме того, угрозы поступили в московские автовокзалы "Южные ворота" и "Северные ворота", а также аэропорты Шереметьево и Домодедово. Был "заминирован" также храм Христа Спасителя.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна угроза не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

В новость были внесены изменения (16:50 время мск) — добавлена информация по тексту.

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Россия
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