Суд арестовал одного из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове

САРАТОВ, 26 февраля. /ТАСС/. Волжский районный суд города Саратова арестовал одного из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в школе, сообщили ТАСС в пресс-службе суда в среду.

"Один из подростков арестован на два месяца, он пробудет под стражей до 25 апреля", - сказала собеседница агентства.

Ранее в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили о задержании двух подростков, состоявших в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида, которые планировали совершить вооруженное нападение на школу. На допросе, видеозапись которого распространил ЦОС ФСБ, один из двоих задержанных подростков сообщает, что планировал убить из мести около 40 человек.

Следственным управлением СК РФ по Саратовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц"). Как отмечается в сообщении на сайте СК, возраст задержанных - 14 и 15 лет.