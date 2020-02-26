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В Ульяновске задержали напавшего на учительницу школьника

Женщина находится в состоянии средней степени тяжести

УЛЬЯНОВСК, 26 февраля. /ТАСС/. Подросток, напавший с ножом на учительницу в ульяновской школе, задержан. Об этом в среду сообщил ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Евгений Словцов.

"[После нападения] подозреваемый с места преступления скрылся. В настоящее время он задержан в квартире отца. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании подростку меры пресечения", - сказал он.

По данным следствия, 15-летний ученик школы нанес кухонным ножом проникающее ранение в область живота учительнице математики около 10 часов по местному времени (около 09:00 мск) 26 февраля. Женщина госпитализирована, ее состояние медики оценивают как средней тяжести.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, оперативный штаб. Назначены судебные экспертизы, устанавливаются свидетели и очевидцы, проверяются условия жизни ученика.

Теги
РоссияУльяновская область
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