20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Польша выдала России двух обвиняемых в мошенничестве и краже

Россияне находились в международном розыске

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Двое россиян, обвиняемых в мошенничестве и краже, экстрадированы из Польши. Об этом сообщается в среду на сайте Генпрокуратуры РФ.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Республики Польша экстрадировали в Россию Евгения Панастя и Манучара Гогилаву", - сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, Панасть украл из квартиры во Владимире чужое имущество. Гогилава в специализированном потребительском кооперативе "Поволжский автомобильный дом" получил в лизинг автомобиль стоимостью 870 тыс. рублей, не платил паевые и членские взносы и продал машину за 500 тыс. рублей.

Обвиняемые были объявлены в международный розыск. В марте прошлого года Панасть был задержан в Польше, спустя три месяца задержали Гогилаву.

Теги
РоссияПольша
Реклама на ТАСС
Экс-глава Минздрава Пензенской области не признал вину в суде по делу об изнасиловании
Он был задержан в мае прошлого года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС