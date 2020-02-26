Польша выдала России двух обвиняемых в мошенничестве и краже

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Двое россиян, обвиняемых в мошенничестве и краже, экстрадированы из Польши. Об этом сообщается в среду на сайте Генпрокуратуры РФ.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Республики Польша экстрадировали в Россию Евгения Панастя и Манучара Гогилаву", - сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, Панасть украл из квартиры во Владимире чужое имущество. Гогилава в специализированном потребительском кооперативе "Поволжский автомобильный дом" получил в лизинг автомобиль стоимостью 870 тыс. рублей, не платил паевые и членские взносы и продал машину за 500 тыс. рублей.

Обвиняемые были объявлены в международный розыск. В марте прошлого года Панасть был задержан в Польше, спустя три месяца задержали Гогилаву.