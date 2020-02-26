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Стрельба в Ханау

СМИ: следователи проверяют подозрительную поездку стрелка из Ханау в США в 2018 году

По данным газеты Zeit, он пробыл 10 дней в небольшом населенном пункте на юге штата Вайоминг

БЕРЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Правый экстремист, устроивший на прошлой неделе стрельбу в городе Ханау (федеральная земля Гессен в Германии), в 2018 году ездил в США. Об этом сообщила в среду еженедельная газета Zeit.

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По данным издания, преступник 4 ноября 2018 года прилетел в Денвер и отправился оттуда на юг штата Вайоминг в небольшой населенный пункт с населением в 2 тыс. человек. Он пробыл там 10 дней, после чего вылетел назад в ФРГ. Немецкое ведомство по уголовным делам совместно со следователями из США в настоящее время устанавливают цели этой поездки.

Теги
СШАГерманияСтрельба в Ханау
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