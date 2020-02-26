В Евпатории по подозрению в вымогательстве задержали депутата горсовета и его помощницу

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Депутат Евпаторийского городского совета и его помощница задержаны в среду по подозрению в вымогательстве, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по региону.

Уголовное дело возбуждено в отношении 41-летнего действующего депутата Евпаторийского городского совета второго созыва и его 48-летней помощницы. Они подозреваются в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (п. "а", "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ). Сообщается, что деньги в размере 1 млн рублей за нераспространение дискредитирующей информации вымогались у руководства фирмы, которая осуществляла благоустройство пляжа Уютненского сельского поселения Сакского района.

"Депутат и его помощница были задержаны 26 февраля оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю", - говорится в сообщении.

В ходе проведенных обысков по местам жительства и в рабочих кабинетах задержанных изъята информация, представляющая интерес для следствия. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении фигурантов меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.