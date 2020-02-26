20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Евпатории по подозрению в вымогательстве задержали депутата горсовета и его помощницу

Следователи возбудили уголовное дело

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Депутат Евпаторийского городского совета и его помощница задержаны в среду по подозрению в вымогательстве, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по региону.

Уголовное дело возбуждено в отношении 41-летнего действующего депутата Евпаторийского городского совета второго созыва и его 48-летней помощницы. Они подозреваются в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (п. "а", "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ). Сообщается, что деньги в размере 1 млн рублей за нераспространение дискредитирующей информации вымогались у руководства фирмы, которая осуществляла благоустройство пляжа Уютненского сельского поселения Сакского района.

"Депутат и его помощница были задержаны 26 февраля оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю", - говорится в сообщении.

В ходе проведенных обысков по местам жительства и в рабочих кабинетах задержанных изъята информация, представляющая интерес для следствия. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении фигурантов меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги
РоссияКрым
Реклама на ТАСС
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево из-за вибрации двигателя
Лайнер следовал в Пермь
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС