Дело возбудили после закупки стульев для псковской школы по 100 тыс. рублей за штуку

ПСКОВ, 26 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту приобретения стульев для псковской музыкальной школы, стоимость каждого из которых составила более 100 тыс. рублей. Об этом в среду сообщил журналистам на пресс-конференции губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Ранее начальник управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Псковской области Ольга Милонаец сообщила ТАСС, что сотрудники ведомства начали проверку государственной закупки, по которой администрация Пскова за счет федерального бюджета приобрела для музыкальной школы №1 имени Николая Римского-Корсакова 54 стула, стоимость каждого из которых составила более 100 тыс. рублей.

"Уголовное дело возбуждено по факту. Я разговаривал с коллегами из правоохранительного блока, пусть разбираются. Там были вопросы по наличию стульев, я контрольное управление отправил, стулья на месте, все оборудование полностью на месте на сегодняшний день. Что касается стоимости стульев, проект реставрации музыкально школы, замены оборудования был подготовлен в 2016 году", - сказал Ведерников.

Тема о закупке дорогостоящих стульев, выполненных из бука и обитых бархатом, вызвала резонанс в региональных СМИ и привлекла внимание общественности. Некоторые из активистов Пскова обратились в УФАС, с просьбой проверить законность приобретенной мебели. Она была закуплена властями за счет средств резервного фонда правительства РФ в рамках реконструкции учреждения. Всего на приведение школы в порядок, включая капитальный ремонт, закупку музыкальных инструментов и оборудования Псковская область получила 150 млн рублей.