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В Шереметьево SSJ-100 готовится к экстренной посадке из-за вибрации двигателя

Лайнер следовал в Пермь, сообщил ТАСС источник
Самолет SSJ-100 Сергей Савостьянов/ТАСС, архив
Описание
Самолет SSJ-100
© Сергей Савостьянов/ТАСС, архив

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Самолет SSJ-100, вылетевший в Пермь, возвращается в Шереметьево из-за вибрации двигателя. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"SSJ-100, следовавший из Москвы в Пермь, готовится к экстренной посадке в Шереметьево, предварительная причина - вибрация одного из двигателей", - сказал источник.

Он добавил, что самолет должен совершить посадку в ближайшее время. "Он вылетел час назад, развернулся над Владимирской областью и заходит на посадку", - добавил собеседник агентства.

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Россия
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