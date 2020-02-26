В Шереметьево SSJ-100 готовится к экстренной посадке из-за вибрации двигателя

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Самолет SSJ-100, вылетевший в Пермь, возвращается в Шереметьево из-за вибрации двигателя. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"SSJ-100, следовавший из Москвы в Пермь, готовится к экстренной посадке в Шереметьево, предварительная причина - вибрация одного из двигателей", - сказал источник.

Он добавил, что самолет должен совершить посадку в ближайшее время. "Он вылетел час назад, развернулся над Владимирской областью и заходит на посадку", - добавил собеседник агентства.